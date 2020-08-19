19 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Mendoza formülü

Mendoza formülü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Fırtına, Amiens’in 28 yaşındaki sol kanadı için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini masaya koydu.

Amiens'in Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Stiven Mendoza için araştırmalara başlayan ve harekete geçen bordo-mavililer, Fransız ekibi ile pazarlıklarına devam ediyor. Amiens, 28 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon euro bonservis talep ederken, da bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Bu görüşmelerden bir sonuç alınamaması durumunda farklı bir formül de masada. Satın alma opsiyonlu kiralamayı da seçenekler arasında tutan Fırtına görüşmelerin durumuna göre hareket edecek. Geçen sezon 17 maçta 6 kez ağları sarsan Mendoza, 2018'de Amiens'e, Corinthians'tan 1 milyon euro'ya transfer olmuştu.
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