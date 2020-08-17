17 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Erik iddiası!

Erik iddiası!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

'un Japonya'nın Yokohama Marinos ekibinde forma giyen forvet oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde 26 yaşındaki futbolcunun, kariyerini bordo- mavililerde devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Erik, Yokohama'da 20 maçta 10 gol, 4 asistle oynadı.

'un Japonya'nın Yokohama Marinos ekibinde forma giyen forvet oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde 26 yaşındaki futbolcunun, kariyerini bordo- mavililerde devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Erik, Yokohama'da 20 maçta 10 gol, 4 asistle oynadı.

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