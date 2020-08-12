12 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan transfer bombası! Fernandes Fırtına'ya...

Transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fırtına yolunda
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

Sosa teklifi kabul etmezse, Trabzonspor Beşiktaş'ın eski süper yıldızını kapacak. Fırtına, kaptanına 1 milyon 750 bin euro'luk son teklifini sundu ve beklemeye koyuldu. Alternatifi Krasnodar ile kontratı sona eren 34'lük futbol sihirbazı ...

Karadeniz temsilcisinde Jose Sosa'nın durumu belirsizliğini koruyor. Trabzonspor, pandemi öncesinde oyuncuya 2 milyon 250 bin euro önermişti. Ancak salgınla birlikte kulübün gelirleri azalınca bordo-mavililer de teklifini 1 milyon 750 bin euro seviyesine indirmişti. Trabzonspor yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun cevabını bekliyor. Bu sırada alternatifsiz kalmak istemeyen Karadeniz devi listesine Krasnodar ile sözleşmesi sona eren 'i aldı. Beşiktaş'ın eski yıldızı ile menajeri aracılığıyla ilk temas kuruldu.

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Manuel Fernandes, Beşiktaş'a ilk transfer olduğunda yetenekleriyle futbolseverleri kendisine hayran bıraktırmıştı. Yıllar geçtikçe oyunu da olgunlaşan 34 yaşındaki futbolcu, Jose Sosa'nın yeni kontratı kabul etmediği senaryoda onun boşluğunu dolduracak tarzda bir isim. Gençliğinde 10 numara iken kariyer sonuna doğru merkez orta sahaya evrilen Fernandes, Trabzonspor'a transferi halinde sahada Sosa ile birebir aynı işleri yapacak. Karadeniz temsilcisi uygun bir bedelle oyuncuyu istiyor. Fernandes'in de Türkiye'yi çok sevmesi bu transferi kolaylaştırıyor.

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