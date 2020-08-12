12 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

İmza şov olacak

İmza şov olacak
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.08.2020

Plaza ve Trondsen, Trabzon’a gelip imzayı atacak. Ardından transfer harekatı sürecek

Karadeniz ekibinin art arda açıkladığı iki transfer kısa süre içinde Trabzon'da olacak. Forvet oyuncusu Stiven Plaza ile orta sahada görev yapan Anders Trondsen'in birkaç gün içinde şehre gelecekleri kaydedildi. Bordo-mavililer iki yeni oyuncu için imza töreni düzenleyecek. İki oyuncu kendilerini resmen Trabzonsporlu yapan imzaları atacaklar. Bu arada Fırtına'da camia gözünü savunmaya yapılacak takviyelere çevrildi. Eddie Newton da yerli isimler Hüseyin Türkmen ve Atakan Gündüz hariç stoperdeki isimleri tamamen değiştirmeyi düşünüyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! İşte yeni sol bek Fırtına transferi KAP'a bildirdi! İşte yeni sol bek
Transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fırtına yolunda Transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fırtına yolunda
Yeni rekor yolda Yeni rekor yolda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör