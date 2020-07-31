Alexander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes yeni sezon formalarıyla poz verdi

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes, bordo-mavili takımın 2020/2021 sezonunda giyeceği formalarla kamera karşısında geçti.

Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiraladığı ve geride bıraktığımız sezona gösterdiği performansla damga vuran Alexander Sörloth, yeni sezon formalarının tanıtımı için kamera karşısına geçti. Yıldız futbolcu, sevgilisi Lena Selnes ile objektiflere poz verdi.

İkilinin Trabzonspor formalarıyla çekildiği fotoğraflar büyük beğeni aldı.

İşte çekimden kareler:

DİĞER