31 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth ve sevgilisi Lena Selnes yeni sezon formalarıyla poz verdi

Sörloth ve sevgilisi yeni sezon formalarıyla poz verdi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

'un Norveçli golcüsü ve sevgilisi , bordo-mavili takımın 2020/2021 sezonunda giyeceği formalarla kamera karşısında geçti.

'un ekiplerinden Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiraladığı ve geride bıraktığımız sezona gösterdiği performansla damga vuran , yeni sezon formalarının tanıtımı için kamera karşısına geçti. Yıldız futbolcu, sevgilisi ile objektiflere poz verdi.

İkilinin Trabzonspor formalarıyla çekildiği fotoğraflar büyük beğeni aldı.

İşte çekimden kareler:

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