31 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Novak ve Sosa ile görüşme

Novak ve Sosa ile görüşme
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

'un yönetim kurulu kupa finali sonrası serbest kalan futbolcularından Filip Novak ve Jose Sosa ile yeniden masaya oturacak.

Karadenız devinin yönetim kurulu kupa finali sonrası serbest kalan futbolcularından Filip Novak ve Jose Sosa ile yeniden masaya oturacak. Ülkelerine giden her iki oyuncunun menajerlerini İstanbul'a çağıran bordo-mavililer, verebileceği en yüksek rakamı vererek her iki oyuncuyu da takımda tutmaya çalışacak.
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