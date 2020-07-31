Novak ve Sosa ile görüşme

Trabzonspor'un yönetim kurulu kupa finali sonrası serbest kalan futbolcularından Filip Novak ve Jose Sosa ile yeniden masaya oturacak.

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Karadenız devinin yönetim kurulu kupa finali sonrası serbest kalan futbolcularından Filip Novak ve Jose Sosa ile yeniden masaya oturacak. Ülkelerine giden her iki oyuncunun menajerlerini İstanbul'a çağıran bordo-mavililer, verebileceği en yüksek rakamı vererek her iki oyuncuyu da takımda tutmaya çalışacak.