24 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Kayserispor maçı kadrosu belli oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

'in 34. haftasında evinde 'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi bordo mavili takımın kamp kadrosu belli oldu. Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme kadroda yer almadı.

'un Cemil Usta Sezonunun 34. haftasında oynayacağı maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle Nwakaeme kadroda yer almadı.

İşte kadrodaki isimler;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

MAJID HOSSEINI

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

BADOU NDIAYE

GUILHERME

ABDÜLKADİR ÖMÜR

BİLAL BAŞACIKOĞLU

YUSUF SARI

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

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