17 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Konyaspor mesaisini sürdürdü

Trabzonspor Konyaspor mesaisini sürdürdü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

'in 33. haftasında pazar günü sahasında 'u konuk edecek olan , hazırlıklarını sürdürdü.

Cemil Usta Sezonu'nun 33. haftasında pazar günü sahasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de 'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktiksel çalışmalar yaptı.

Trabzonspor, Konya maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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