17 Temmuz 2020, Cuma
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 33. haftasında pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktiksel çalışmalar yaptı.
Trabzonspor Konyaspor mesaisini sürdürdü
Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 33. haftasında pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktiksel çalışmalar yaptı.
Trabzonspor, Konya maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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