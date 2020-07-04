04 Temmuz 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kale emin ellerde

Kale emin ellerde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Bordo-mavili takımın başarılı file bekçisi , karşısında da takımımın en önemli kozlarından biri olacak. Ceza sahasından gelen 36 şutun sadece birinde gol yiyen ve bu konuda oldukça başarılı olan 24 yaşındaki eldiven, genel kurtarış yüzdesinde de yüzde 76 oranında başarı sağladı.

Bordo-mavili takımın başarılı file bekçisi , karşısında da takımımın en önemli kozlarından biri olacak. Ceza sahasından gelen 36 şutun sadece birinde gol yiyen ve bu konuda oldukça başarılı olan 24 yaşındaki eldiven, genel kurtarış yüzdesinde de yüzde 76 oranında başarı sağladı. Uğurcan, rakip karşısında kalesinde siper örmeye hazırlanırken, "Bu maç şampiyonluk yolumuzda önemli bir engel. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.

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