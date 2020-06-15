15 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Karşılama hazırlığı

Karşılama hazırlığı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

İstanbul'da 'a özel karşılama yapılacak. Bu akşam uçakla İstanbul'a gelecek olan takıma moral vermek isteyen bordo-mavili taraftarlar harekete geçti.

İstanbul'da 'a özel karşılama yapılacak. Bu akşam uçakla İstanbul'a gelecek olan takıma moral vermek isteyen bordo-mavili taraftarlar harekete geçti. Sosyal medya üzerinden organize olan 12. Adam, hem kupa hem de ligdeki şampiyonluk yolunda oyuncuların ve teknik heyetin motivesini artırmak için yeni havalimanına akın edecek. Kafile sosyal mesafe kurallarına uyularak tezahüratlarla karşılanıp, kalacağı otele yolcu edilecek.
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