11 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Yaşı küçük ama katkısı büyük

Yaşı küçük ama katkısı büyük
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

A Milli Takım'ın uzun yıllar kalesini koruyan Rüştü Reçber'den 'un file bekçisi Uğurcan Çakır'a övgü geldi.

A Milli Takım'ın uzun yıllar kalesini koruyan Rüştü Reçber'den 'un file bekçisi Uğurcan Çakır'a övgü geldi. Uğurcan'ı çok beğendiği kaydeden Reçber, "Yaşı küçük ama uzun yıllar milli takımımızı koruyacak, Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri olacak." ifadelerini kullandı.
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