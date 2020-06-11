Jose Sosa için karar bugün
Ağrıları süren kaptan dün de idmana çıkmadı. Durumu bugün netleşecek.
Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmaya sakatlığı bulunan Jose Sosa katılmadı. Kas ağrıları devam eden kaptanın oynamak istediği ancak sağlık kurulunun bu durumu riskli bulduğu öğrenildi. Sosa'nın kafilede yer alıp almayacağı bugünkü son antrenmanda belli olacak. Sosa yetişmezse orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yanında Badou Ndiaye formayı giyecek.
SOSA'NIN TAKIMIYIZ
8. şampiyonluk tweetleri devam ediyor. Kulübün sosyal medya hesabından dün paylaşılan mesajda Jose Sosa vurgusu yapıldı. "Biz ligin en çok kilit gol pası atan oyuncusu Sosa'nın takımıyız" ifadesinin altında Arjantinli yıldızın bu sezon maç başına 2.8 kilit pası verdiği hatırlatıldı. Paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
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