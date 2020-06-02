Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım!
Sezonun bitmesine 8 hafta kala transfer bombalarını art arda patlatan Trabzonspor, yeni bir transfer için harekete geçti. Transferde taarruza kalkan bordo-mavili takım. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim transfer sözü aldı.
İZMİR EKİBİNDEN SÖZ ALINDI
Yeni sezona genç, kaliteli ve alternatifli bir kadro ile girmeyi planlayan Bordo-Mavililer transferde 'fırtına' gibi esmeye başladı. Şimdiden Balıkesirspor'dan Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna katan, Serdar Güncü için de görüşmelerine devam eden Trabzonspor, Altay'dan da Cenk Özkacar'ı istiyordu. Karadeniz devi, Avrupa'nın da takibinde olan 20 yaşındaki stoper için İzmir ekibinden söz aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı