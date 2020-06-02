Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım!

Sezonun bitmesine 8 hafta kala transfer bombalarını art arda patlatan Trabzonspor, yeni bir transfer için harekete geçti. Transferde taarruza kalkan bordo-mavili takım. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim transfer sözü aldı.

İZMİR EKİBİNDEN SÖZ ALINDI

Yeni sezona genç, kaliteli ve alternatifli bir kadro ile girmeyi planlayan Bordo-Mavililer transferde 'fırtına' gibi esmeye başladı. Şimdiden Balıkesirspor'dan Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna katan, Serdar Güncü için de görüşmelerine devam eden Trabzonspor, Altay'dan da Cenk Özkacar'ı istiyordu. Karadeniz devi, Avrupa'nın da takibinde olan 20 yaşındaki stoper için İzmir ekibinden söz aldı.

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