02 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım!

Sezonun bitmesine 8 hafta kala transfer bombalarını art arda patlatan Trabzonspor, yeni bir transfer için harekete geçti. Transferde taarruza kalkan bordo-mavili takım. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim transfer sözü aldı.

Fırtına'dan G.Saray'a dev çalım! Söz alındı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

İZMİR EKİBİNDEN SÖZ ALINDI
Yeni sezona genç, kaliteli ve alternatifli bir kadro ile girmeyi planlayan Bordo-Mavililer transferde 'fırtına' gibi esmeye başladı. Şimdiden Balıkesirspor'dan Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna katan, Serdar Güncü için de görüşmelerine devam eden , Altay'dan da Cenk Özkacar'ı istiyordu. Karadeniz devi, Avrupa'nın da takibinde olan 20 yaşındaki stoper için İzmir ekibinden söz aldı.

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