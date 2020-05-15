15 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

‘Bay Beyin’ değerini 3’e katladı

‘Bay Beyin’ değerini 3’e katladı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.05.2020

Trabzonspor'a geldiğinde 1.5 milyon euro değere sahip olan Nwakaeme, bordo- mavili takımdaki performansı sonrası bu rakamı 5 milyon euro'ya kadar yükseltti.

Covid-19 sonrası değeri 4 milyon euro'ya inse de Nijeryalı oyuncu 3 kata yakın değer kazandı. Taraftarın 'Bay Beyin' dediği Nwakaeme bu sezon Süper Lig, ve Avrupa Ligi'nde 37 maça çıktı; 13 gol attı, 12 de asist gerçekleştirdi. İlk 11'in vazgeçilmezi 31 yaşındaki yıldız, ligin yeniden başlaması halinde şampiyonluğu kazanmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor
Akçay'dan Abdülkadir Ömür yorumu: Desteklenirse Barça’da oynar Akçay'dan Abdülkadir Ömür yorumu: Desteklenirse Barça’da oynar
İdmanda güneş keyfi İdmanda güneş keyfi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör