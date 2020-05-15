15 Mayıs 2020, Cuma
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‘Bay Beyin’ değerini 3’e katladı
Trabzonspor'a geldiğinde 1.5 milyon euro değere sahip olan Nwakaeme, bordo- mavili takımdaki performansı sonrası bu rakamı 5 milyon euro'ya kadar yükseltti.
Covid-19 sonrası değeri 4 milyon euro'ya inse de Nijeryalı oyuncu 3 kata yakın değer kazandı. Taraftarın 'Bay Beyin' dediği Nwakaeme bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde 37 maça çıktı; 13 gol attı, 12 de asist gerçekleştirdi. İlk 11'in vazgeçilmezi 31 yaşındaki yıldız, ligin yeniden başlaması halinde şampiyonluğu kazanmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
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