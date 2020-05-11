Nwakaeme işine bakıyor

Trabzonspor'daki başarılı performansı sonrası Suudi ekipleri başta olmak üzere transfer teklifleri alan Anthony Nwakaeme'nin tek düşüncesi şampiyonluk.

Bordo-mavili takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız, "Korona olmasa liderdik ve hedefe çok yakındık. Yine de şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

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