11 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme işine bakıyor

Nwakaeme işine bakıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

'daki başarılı performansı sonrası Suudi ekipleri başta olmak üzere transfer teklifleri alan Anthony Nwakaeme'nin tek düşüncesi şampiyonluk.

Bordo-mavili takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız, "Korona olmasa liderdik ve hedefe çok yakındık. Yine de şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

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