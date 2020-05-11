11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Altın golle yıkıldı
Kulüpler Birliği ve beIN Sports iş birliğiyle düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda Trabzonspor yarı finalde elendi.
Bordo-mavili takım adına turnuvada yarışan Uğurcan Çakır dün çeyrek finalde MKE Ankaragücü'nden Sıtkı İmdat'ı 4-1 mağlup etti. Çakır, yarı finalde ise normal süresi 2-2 biten çekişmeli maçta Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt'a altın golle kaybetti. Uğurcan, "Yarı finale yakışır bir maç oldu. Bu organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum" dedi.
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