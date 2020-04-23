Abdülkadir Ömür: Şampiyonluk istiyorum

Fırtına’nın yıldızı iki büyük hedefi olduğunu belirtti. 20 yaşındaki futbolcu “Önceliğim Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak” dedi. Sonrasında da Barcelona’da oynama hayali olduğunu ifade etti.

Karadeniz ekibinin genç oyuncusu Abdülkadir Ömür kulübün resmi hesaplarına açıklamada bulundu. 20 yaşındaki futbolcu kariyerinde iki büyük hedefi olduğunu belirtti. Abdülkadir Ömür "Bu şehri ve takımı çok seviyorum. Fatih Tekke benim futbola başlama sebebim. Çocukluğumdan beri onun videolarını izleyerek büyüdüm. Fatih abi komple bir futbolcuydu. Sahada yapamadığı şey yoktu. Ben de sahada onun hareketlerini taklit ederek büyüdüm. Ben de Fatih abi gibi Trabzonspor forması giyerek büyük bir hayalimi gerçekleştirdim" dedi. Genç yıldız, "Trabzonspor formasıyla mutlaka bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. İnşallah bunu gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı.

MESSI FUTBOLUN ZİRVESİ

Abdülkadir Ömür dünyanın en iyi futbolcusu olarak Lionel Messi'yi gördüğünü belirtti. 20 yaşındaki futbolcu "Ben ona benzetildiğim için inanılmaz mutlu oluyorum. Barcelona ve Messi dünya futbolunun zirvesi. Benim Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor. Yaşanılması zor bir hayal gibi duruyor ama ben bunu hep düşünüyorum. Messi'yi çok seviyorum. İnşallah bir gün onunla birlikte aynı formayı giyerim. İnşallah o günler bana nasip olur. Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra bir gün Messi ile birlikte Barcelona'da oynamayı tabii ki isterim" diye konuştu.

"RİZE MAÇINDA SANKİ İLK KEZ SAHAYA ÇIKTIM"

"Avrupa Ligi'nde AEK ile oynadığmız maçta sakatlanmıştım. O maçta kötü bir şey olduğunu anlamıştım. 10 yıldır futbol oynuyorum ve ilk defa böyle bir şey hissetmiştim. Sahalara tekrar Çaykur Rizespor maçıyla birlikte döndüm. Sanki ilk defa sahaya çıkar gibiydim. Çok heyecanlanmıştım."

"OĞLUM FINDIK 6 YIL DEDİK YA"

Abdülkadir Ömür 6 aylık sakatlığını videoda yanlışlıkla 6 yıl olarak söyledi. Ardından da "Oğlum Fındık, 6 yıl dedik ya, olduk 26 yaşında" ifadelerini kullanarak kendine güldü.

"BAHÇE BELLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Çok hırslı bir yapıya sahibim. Aynı zamanda komik ve duygusalım da. Küçük yaşlarda kazma tutmayı öğrendim. Belki o zamanlardan kollarım bu kadar güçlü oldu. Bahçe bellemeyi, makine tumayı, bayırda yukarıda koşma ve durmayı öğrendik. Orada belki daha iyi duruma geldim. Köy işlerini seven bir aile yapımız var. Özellikle de anne tarafı.

"İNŞALLAH HERKES HOŞGÖRÜLÜ OLUR"

Corona virüsü sebebiyle herkes evlerinde. Kimse birbirinin evine gidip çay içemiyor, muhabbet edemiyor. Yabancıymışız gibi en yakın akrabamıza gidemez olduk. Umarım bundan sonra insanlar hoşgörülü olmayı, birbirine yardım etmeyi daha fazla ön plana çıkarır. İnşallah bu virüs olayı bir daha yaşanmaz.

BARCELONA'DAN CEVAP: HAYALLERİNİ KOVALA

Abdülkadir Ömür bir gün Barcelona'da Mssi ile birlikte oynama hayali olduğunu söylemişti. Bu sözlere Katalan kulübünden cevap geldi. Barcelona'nın Türkçe sayfası "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri yer aldı.

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