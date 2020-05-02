02 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Kakışım unutulmadı

Kakışım unutulmadı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Bordo-mavili kulübün eski asbaşkanlarından Kenan Kakışım anıldı. Yönetim, kulüp hesabından paylaştığı mesajda, “01.05.1994 tarihinde aramızdan ayrılan eski asbaşkanlarımızdan Kenan Kakışım’ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

Bordo-mavili kulübün eski asbaşkanlarından Kenan Kakışım anıldı. Yönetim, kulüp hesabından paylaştığı mesajda, "01.05.1994 tarihinde aramızdan ayrılan eski asbaşkanlarımızdan Kenan Kakışım'ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.
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