02 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Gelirsen biri senin

Gelirsen biri senin
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2020

Futbola başladığı Estudiantes'ten Jose 'ya çağrılar devam ediyor... Bu kez de Arjantin ekibinin, Manchester United'tan transfer ettiği Marcos Rojo'dan Sosa'ya 'Bize gel' çağrısı geldi.

Futbola başladığı Estudiantes'ten Jose 'ya çağrılar devam ediyor... Bu kez de Arjantin ekibinin, Manchester United'tan transfer ettiği Marcos Rojo'dan Sosa'ya 'Bize gel' çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından kramponlar ve topları paylaşan Rojo, "Gelirsen bir tanesini sana vereceğim söz" mesajı yolladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hırvat kaleciden Beşiktaş'a yeşil ışık! Hırvat kaleciden Beşiktaş'a yeşil ışık!
Kakışım unutulmadı Kakışım unutulmadı
Sörloth'a sürpriz talip! Real Madrid derken... Sörloth'a sürpriz talip! Real Madrid derken...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör