02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Gelirsen biri senin
Futbola başladığı Estudiantes'ten Jose Sosa'ya çağrılar devam ediyor... Bu kez de Arjantin ekibinin, Manchester United'tan transfer ettiği Marcos Rojo'dan Sosa'ya 'Bize gel' çağrısı geldi.
Futbola başladığı Estudiantes'ten Jose Sosa'ya çağrılar devam ediyor... Bu kez de Arjantin ekibinin, Manchester United'tan transfer ettiği Marcos Rojo'dan Sosa'ya 'Bize gel' çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından kramponlar ve futbol topları paylaşan Rojo, "Gelirsen bir tanesini sana vereceğim söz" mesajı yolladı.
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