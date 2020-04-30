İki kupayı da alacağız
Bordo-mavili hoca, haziranda lig başlayacak gibi planlarını yaptıklarını dile getirdi; “İki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyorum” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ipi göğüslemek istediklerini söyledi. Bordomavili kulübün Twitter hesabında paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Çimşir'in sözleri şöyle: "Elimizde bir tavsiye kararı var. Biz haziran ayının ilk haftasında lig başlayacak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Yarın farklı bir şey gelir onu bilmiyorum. Liglerin oynanmasından, sezonun tamamlanmasından yanayız. Ama tabii burada önemli olan sağlık."
ARZU VE COŞKU FAZLA
"İki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceğimize ilişkin inancım oldukça fazla. İkisinde de kupanın favorilerinden biriyiz. Ben geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum. Oyuncu grubuna inancım sonsuz. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımızın fazla olması, bu şampiyonluğa hasret hem oyuncu grubu hem bir camia var. Onların enerjisi, bizim sahadaki coşkumuz, isteğimiz, arzumuz bu süreci belirleyecek. Ben kalan 8 haftada istenen, arzulanan hedefe iki kulvarda da ulaşacağımıza inanıyorum."
SIRALAMA FARKLI OLURDU
Gaziantep ve Başakşehir maçlarında hakem hatalarının sonuca tesir ettiğini kaydeden Çimşir, "Gaziantep'te golümüz, Başakşehir maçında penaltımız verilmedi. O puanlar bize yazılsaydı şu anki puan sıralaması daha farklı olabilirdi" dedi.
90'LIK DEDEDEN TAKTİK
Çimşir kulübe gelen ilginç bir mektubu da açıkladı: "Başakşehir maçında 90 küsur yaşındaki bir amcadan mektup geldi. 'Visca'ya önlem al, bir tane akıllı oyuncunu ona beraber ver' diye yazmış. Böyle çok mektup geliyor."
BAŞKAN ÖNERDİ BİZ ONAYLADIK
Sörloth'un transfer döneminde kendilerine Başkan Ağaoğlu tarafından söylendiğini belirten Çimşir, "Böyle oyuncu var, bakar mısınız; dedi. Biz de baktık, inceledik olumlu rapor verdik. O da sağ olsun bizi mahcup etmedi" dedi
SOSYAL MESAFEYE UYALIM
Çimşir corona virüsü sürecine ilişkin, "Bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Şu an aşısı yok. Sosyal mesafeye hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak normale dönüş sürecini kısaltmamız gerekiyor." diye konuştu.
GENÇ OYUNCULAR ALACAĞIZ
Çimşir transferde 3-5 yıllık Trabzonspor'u oluşturabilecekleri oyuncuları kadroya katmak istediklerini açıkladı: "Sayın Başkan ve yönetim kurulu ile de paylaştım. Yaşı biraz aşağıya çekmek, daha potansiyeli olan çıkışa ihtiyacı olan oyuncuları buraya katabilmek. Araştırmamız o yönde."
ZORLANDIĞIM GÜNLER OLDU
Kendisinden beklentilerin çok büyük olduğunu kaydeden Çimşir, "Zaman zaman zorlandığım günler oldu. Özellikle bunun üstesinden gelebilmek ve motivasyonumu yukarıya çıkarabilmek için epey bir uğraş verdim. Bu süreci kafam rahat bir şekilde tamamladığımı düşünüyorum." dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...