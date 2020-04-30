30 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

İki kupayı da alacağız

İki kupayı da alacağız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Bordo-mavili hoca, haziranda lig başlayacak gibi planlarını yaptıklarını dile getirdi; “İki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyorum” dedi.

Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ve 'nda ipi göğüslemek istediklerini söyledi. Bordomavili kulübün Twitter hesabında paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Çimşir'in sözleri şöyle: "Elimizde bir tavsiye kararı var. Biz haziran ayının ilk haftasında lig başlayacak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Yarın farklı bir şey gelir onu bilmiyorum. Liglerin oynanmasından, sezonun tamamlanmasından yanayız. Ama tabii burada önemli olan sağlık."

ARZU VE COŞKU FAZLA

"İki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceğimize ilişkin inancım oldukça fazla. İkisinde de kupanın favorilerinden biriyiz. Ben geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum. Oyuncu grubuna inancım sonsuz. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımızın fazla olması, bu şampiyonluğa hasret hem oyuncu grubu hem bir camia var. Onların enerjisi, bizim sahadaki coşkumuz, isteğimiz, arzumuz bu süreci belirleyecek. Ben kalan 8 haftada istenen, arzulanan hedefe iki kulvarda da ulaşacağımıza inanıyorum."

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SIRALAMA FARKLI OLURDU

ve maçlarında hakem hatalarının sonuca tesir ettiğini kaydeden Çimşir, "Gaziantep'te golümüz, Başakşehir maçında penaltımız verilmedi. O puanlar bize yazılsaydı şu anki puan sıralaması daha farklı olabilirdi" dedi.

90'LIK DEDEDEN TAKTİK

Çimşir kulübe gelen ilginç bir mektubu da açıkladı: "Başakşehir maçında 90 küsur yaşındaki bir amcadan mektup geldi. 'Visca'ya önlem al, bir tane akıllı oyuncunu ona beraber ver' diye yazmış. Böyle çok mektup geliyor."

BAŞKAN ÖNERDİ BİZ ONAYLADIK

Sörloth'un transfer döneminde kendilerine Başkan Ağaoğlu tarafından söylendiğini belirten Çimşir, "Böyle oyuncu var, bakar mısınız; dedi. Biz de baktık, inceledik olumlu rapor verdik. O da sağ olsun bizi mahcup etmedi" dedi

SOSYAL MESAFEYE UYALIM

Çimşir corona virüsü sürecine ilişkin, "Bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Şu an aşısı yok. Sosyal mesafeye hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak normale dönüş sürecini kısaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

GENÇ OYUNCULAR ALACAĞIZ

Çimşir transferde 3-5 yıllık Trabzonspor'u oluşturabilecekleri oyuncuları kadroya katmak istediklerini açıkladı: "Sayın Başkan ve yönetim kurulu ile de paylaştım. Yaşı biraz aşağıya çekmek, daha potansiyeli olan çıkışa ihtiyacı olan oyuncuları buraya katabilmek. Araştırmamız o yönde."

ZORLANDIĞIM GÜNLER OLDU

Kendisinden beklentilerin çok büyük olduğunu kaydeden Çimşir, "Zaman zaman zorlandığım günler oldu. Özellikle bunun üstesinden gelebilmek ve motivasyonumu yukarıya çıkarabilmek için epey bir uğraş verdim. Bu süreci kafam rahat bir şekilde tamamladığımı düşünüyorum." dedi

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