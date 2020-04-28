28 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Caleb Ekuban'a 10 milyon euro ve...

Trabzonsporlu yıldıza dev teklif!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 Giriş Tarihi: 28.04.2020

'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavili takım bir yandan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirirken, diğer yandan eldeki yıldızlara gelen teklifleri değerlendirerek kaynak oluşturmak istiyor. Bu kapsamda Fırtına'nın 25 yaşındaki golcüsü 'a dev bir teklif geldi. temsilcisi , Ekuban için gözünü kararttı. İşte detaylar...

'un yıldızı paylaşılamıyor! Gana medyası, golcü ismin transferine dair yaptığı haberde okuyucularına 'in bordo-mavililere yapacağı teklifi duyurdu.

Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde aktarıldı:

" ekibi Al Hilal, Trabzonspor'un formda oyuncusu Caleb Ekuban için 10 milyon euro ve bir oyuncu teklifi yapmayı düşünüyor.

Türk devi, geçtiğimiz yaz oyuncunun tapusunu İngiliz ekibi Leeds United'dan almıştı.

Ganalı milli yıldız Türkiye'de patlama yaptı ve şu anda kulüpten ayrılması beklenilen isimlerden biri. Celtic, Glasgow Rangers ve Lazio da oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini iletti.

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Ancak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 25 yaşındaki golcü için resmi teklifi ileten ilk kulüp olmanın hazırlığında.

Ghanasoccer'ın edindiği bilgilere göre Al Hilal, Trabzonspor'un en değerli oyuncularından biri olan Ekuban'ın takımını ikna etmek için 10 milyon euro ve Suriyeli forvet Omer Al Soma'yı teklif etmeyi planlıyor. Suudi ekibi, bu teklifi, bordo mavililerle yapacağı müzakerelerde masaya yatıracak.

Öte yandan Al Hilal teknik direktörü Milojevic'in, sezonu açıldığında İtalya'nın Chievo takımıyla anlaşmaya varacağı iddia ediliyor.

Haziran 2022'ye kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Ekuban bu sezon 25 müsabakada rol aldı ve 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı."

Fırtına'dan çifte transfer bombası! haberin devamı

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