Trabzonsporlu Caleb Ekuban'a 10 milyon euro ve...
Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavili takım bir yandan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirirken, diğer yandan eldeki yıldızlara gelen teklifleri değerlendirerek kaynak oluşturmak istiyor. Bu kapsamda Fırtına'nın 25 yaşındaki golcüsü Caleb Ekuban'a dev bir teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Ekuban için gözünü kararttı. İşte detaylar...
Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban paylaşılamıyor! Gana medyası, golcü ismin transferine dair yaptığı haberde okuyucularına Al Hilal'in bordo-mavililere yapacağı teklifi duyurdu.
Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde aktarıldı:
"Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Trabzonspor'un formda oyuncusu Caleb Ekuban için 10 milyon euro ve bir oyuncu teklifi yapmayı düşünüyor.
Türk devi, geçtiğimiz yaz oyuncunun tapusunu İngiliz ekibi Leeds United'dan almıştı.
Ganalı milli yıldız Türkiye'de patlama yaptı ve şu anda kulüpten ayrılması beklenilen isimlerden biri. Celtic, Glasgow Rangers ve Lazio da oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini iletti.
Ancak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 25 yaşındaki golcü için resmi teklifi ileten ilk kulüp olmanın hazırlığında.
Ghanasoccer'ın edindiği bilgilere göre Al Hilal, Trabzonspor'un en değerli oyuncularından biri olan Ekuban'ın takımını ikna etmek için 10 milyon euro ve Suriyeli forvet Omer Al Soma'yı teklif etmeyi planlıyor. Suudi ekibi, bu teklifi, bordo mavililerle yapacağı müzakerelerde masaya yatıracak.
Öte yandan Al Hilal teknik direktörü Milojevic'in, transfer sezonu açıldığında İtalya'nın Chievo takımıyla anlaşmaya varacağı iddia ediliyor.
Haziran 2022'ye kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Ekuban bu sezon 25 müsabakada rol aldı ve 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı."
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