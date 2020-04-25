25 Nisan 2020, Cumartesi
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Hüseyin Türkmen'den teravih namazı paylaşımı! "Bizim hoca..."
Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında toplu bir şekilde bir alanda bulunamadığı için camilerde de cemaat şeklinde namaz kılınamıyor. Herkesin teravih namazının kendi evinde kılması söylenirken, Trabzonspor'un yıldızı Hüseyin Türkmen'den bununla ilgili bir paylaşım geldi.
Trabzonspor'un 22 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen, corona virüsü tedbirleri kapsamında teravih namazını evde kıldı. Sonrasında paylaşım yapan genç stoper Abdülkadir Ömür'ü etiketleyerek, "Görev tamam. #EvdeTeravihNamazı Bizim imam teravihi 20 dakikada kıldırdı. Sizin imam kaç dakikada kıldırdı?" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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