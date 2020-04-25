25 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Hüseyin Türkmen'den teravih namazı paylaşımı! "Bizim hoca..."

Trabzonspor'un yıldızından teravih namazı paylaşımı! Bizim hoca...
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında toplu bir şekilde bir alanda bulunamadığı için camilerde de cemaat şeklinde namaz kılınamıyor. Herkesin teravih namazının kendi evinde kılması söylenirken, 'un yıldızı 'den bununla ilgili bir paylaşım geldi.

'un 22 yaşındaki stoperi , corona virüsü tedbirleri kapsamında teravih namazını evde kıldı. Sonrasında paylaşım yapan genç stoper Abdülkadir Ömür'ü etiketleyerek, "Görev tamam. #EvdeTeravihNamazı Bizim imam teravihi 20 dakikada kıldırdı. Sizin imam kaç dakikada kıldırdı?" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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