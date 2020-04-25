Hüseyin Türkmen'den teravih namazı paylaşımı! "Bizim hoca..."

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda bordo-mavili kulüp ile olan sözleşmesi sona erecek olan Sosa, yeni mukavele için görüşmelerin devam ettiğini söylerken, Estudiantes'e döneceğine yönelik iddialara da açıklık getirdi.