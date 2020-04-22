Trabzonspor Antalya fikrine soğuk!
Trabzonspor corona virüsü sebebiyle kalan 8 haftanın Antalya’da oynanma fikrine sıcak bakmıyor. Liglerin iptali hakkındaki söylemlere ise tepki büyük
Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'i lider konumda sürdürürken futbol, dünyanın büyük bölümünde olduğu gibi corona virüsü salgını yüzünden durdurulmuştu. Ülkemizde 2 bin 259 vatandaşımızın ölümüne neden olan virüs sebebiyle oyuncular çalışmalarını evlerinde sürdürürken, kamuoyunda maçların Antalya'da tamamlanabileceği senaryosuna bordo-mavililer sıcak yaklaşmadı. Trabzonsporlu idarecilerin üzerinde durduğu 2 alternatif var.
1 - Ligler seyircili veya seyircisiz başlasın
2 - Süper Lig'de zaten 26 hafta oynandı. Oynanmazsa bu şekilde tescil edilsin.
Bazı kesimlerin son dönemde yeniden ortaya attığı şekilde bu sezonun oynanmamış sayılması yönündeki ifadelere ise Trabzonspor'dan yoğun tepki var. İdareciler, "Futbolcular Süper Lig'de 26 hafta boyunca sıcakta, yağmurda, çamurda ter döktüler. Ligin iptalini istemek, bu sezonu oynanmamış kabul etmek emeklerine haksızlık olur" görüşünde.
AÇIKLAMA YAPILACAK
Bordo-mavili yönetim, fikstürün kalan bölümüyle ilgili bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler, federasyonun Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyor. (Fotomaç)
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