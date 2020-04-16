16 Nisan 2020, Perşembe
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Trabzon’da bir başka
Akyazı'da çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alan bordo-mavililer, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı.
Akyazı'da çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alan bordo-mavililer, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı. Bu alanda ligin zirvesinde yer alan Fırtına, Opta verilerine göre rakip ceza sahasında 385 kez topla buluştu. Gol beklentisi istatistiğinde de yüzde 32.8'lik oran ile Trabzonspor zirvede yer alıyor. Kısacası Karadeniz devi, hücum istatistikleriyle iç sahada öne çıkıyor.
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