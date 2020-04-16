Tarihten bir yaprak

2015-2016 sezonunun 22. haftasında İstanbul'da Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da Salih Dursun'un yaptığı hareket yıllarca unutulmadı.

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2015-2016 sezonunun 22. haftasında İstanbul'da Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da Salih Dursun'un yaptığı hareket yıllarca unutulmadı. Salih Dursun, kartını düşüren hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı gösterdi ve sonra atıldı. Trabzonspor maçı 7 kişi tamamlarken, Dursun'un yaptığı bu hareket hem ülke hem de dünya basınında büyük yankı buldu ve haftalarca konuşuldu.