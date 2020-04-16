16 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Anma mesajı

Anma mesajı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Bordo-mavililer, vefat eden taraftarlarını övdü.

Bordo-mavililer, vefat eden taraftarlarını övdü. Resmi siteden, "1992 Yılında Samsun'da oynanan - maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı ve Ziya Kara'yı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.
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