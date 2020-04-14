14 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Hosseini ile devam edecek

Hosseini ile devam
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hosseini ile yola devam etmenin planları yapılıyor. Geçtiğimiz sezon İran'ın Esteghlal takımından gelen Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

sezon sonunda sözleşmesini devreye sokup 23 yaşındaki stoper ile yola devam etmek istiyor. İranlı savunmacı, yıllık 600 bin euro garanti ücret alacak. Menajerine de 60 bin euro daha ödenecek. Başarılı oyuncu da takımda kalmayı çok istediğini ifade ederek, "En büyük isteğim bu sezon Trabzonspor'un şampiyon olması" ifadesini kullandı.

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