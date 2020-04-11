İşte milli dayanışma!
Trabzonsporlu oyuncular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası’na” çok büyük destek verdi
Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile başlayan destek, diğer futbolcuların katılımıyla giderek büyüdü. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Bilal Başaçıkoğlu, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz gibi isimlerin yaptığı bağışla Trabzonsporlu futbolcular duyarlılıklarını gösterdi. Takım kaptanı Jose Sosa da sosyal medya hesabından yabancı futbolcular adına, "Bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına yardımda bulunuyoruz" ifadelerini kullanarak takımın yabancı oyuncularıyla kampanyaya destek vereceklerini açıklamıştı.
KİM NE KADAR BAĞIŞLADI?
A. Ömür %50
A. Parmak %30
Hüseyin %30
Bilal %30
Ahmet %30
Uğurcan %30
Doğan %20
Kamil %20
Erce %20
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...