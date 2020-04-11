11 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

İşte milli dayanışma!

İşte milli dayanışma!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Trabzonsporlu oyuncular, Cumhurbaşkanı ’ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası’na” çok büyük destek verdi

Bordo-mavili takımın genç yıldızı ile başlayan destek, diğer futbolcuların katılımıyla giderek büyüdü. Abdülkadir Ömür, , Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Bilal Başaçıkoğlu, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Abdurrahim Dursun, Kamil , Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz gibi isimlerin yaptığı bağışla Trabzonsporlu futbolcular duyarlılıklarını gösterdi. Takım kaptanı da sosyal medya hesabından yabancı futbolcular adına, "Bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına yardımda bulunuyoruz" ifadelerini kullanarak takımın yabancı oyuncularıyla kampanyaya destek vereceklerini açıklamıştı.

KİM NE KADAR BAĞIŞLADI?

A. Ömür %50
A. Parmak %30
Hüseyin %30
Bilal %30
Ahmet %30
Uğurcan %30
Doğan %20
Kamil %20
Erce %20

Sörloth Uğurcan'ın meydan okumasına yanıt verdi! haberin devamı

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