07 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Beklerin kralları Novak ve Pereira

Beklerin kralları
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Fırtına'nın sağ beki Pereira ve sol beki Novak performanslarıyla parmak ısırtıyor. Transfer oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu.

Fırtına'nın sağ beki Pereira ve sol beki Novak performanslarıyla parmak ısırtıyor. Transfer oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu. Pereira ile Novak aynı anda sahaya çıktıkları 58 maçta tam 23 gole direkt katkı sağladı. Pereira 3 kez ağları sarsıp, 9 kez gol pası verirken, Novak 10 gol, 1 asistle oynadı.

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