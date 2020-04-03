03 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sadece 5 maçta gol yemedi!

Sadece 5 maçta gol yemedi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Süper Lig'de lider olmasına karşın 28 golle en az gol yiyen 4. takım olan , bu sezon sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayabildi.

1-0'lık Alanyaspor, 3-0'lık Ankaragücü, 1-0'lık , 6-0'lık Kasımpaşa ve 2-0'lık maçlarında gol yemeyen , ligde geri kalan 21 maçta kalesinde gol gördü. Gaziantep FK maçında Kayode beraberlik golünü atarken etrafında 6 Trabzonsporlu oyuncu vardı.

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