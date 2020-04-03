03 Nisan 2020, Cuma
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Hüseyin Çimşir'den savunma dersleri
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, lige verilen arada dersine çalışıyor… Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımındaki eksikleri gidermek için hem eski maçları hem de oyuncularının verilerini detaylı analiz eden 40 yaşındaki hocanın önceliği savunmadaki sıkıntıyı gidermek.
Devre arasında savunmaya yapılan takviyelere rağmen hatalı goller yemeye devam eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 9 maçta kalesinde 9 gol gördü. Bu yarıda çoğu maçta savunmadaki sayısal çoğunluğun Fırtına'da olmasına karşın yenen basit goller 6 puana da mal oldu. Beşiktaş derbisinde Vida, Gaziantep FK maçında Kayode ve Başakşehir maçında Demba Ba'nın gollerinde savunma saç baş yoldurdu.
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