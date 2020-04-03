03 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir'den savunma dersleri

Hüseyin Çimşir'den savunma dersleri
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2020

Teknik direktör , lige verilen arada dersine çalışıyor… Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımındaki eksikleri gidermek için hem eski maçları hem de oyuncularının verilerini detaylı analiz eden 40 yaşındaki hocanın önceliği savunmadaki sıkıntıyı gidermek.

Devre arasında savunmaya yapılan takviyelere rağmen hatalı goller yemeye devam eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 9 maçta kalesinde 9 gol gördü. Bu yarıda çoğu maçta savunmadaki sayısal çoğunluğun Fırtına'da olmasına karşın yenen basit goller 6 puana da mal oldu. derbisinde Vida, Gaziantep FK maçında Kayode ve Başakşehir maçında 'nın gollerinde savunma saç baş yoldurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Alexander Sörloth'tan Real Madrid açıklaması! Alexander Sörloth'tan Real Madrid açıklaması!
Fırtına evinde farklı Fırtına evinde farklı
Abdülkadir ve Uğurcan'dan duygulandıran hareket! Abdülkadir ve Uğurcan'dan duygulandıran hareket!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör