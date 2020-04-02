02 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Sakatlık kabusu yaşandı

Sakatlık kabusu yaşandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

bu sezon hiçbir şeyden çekmedi, sakatlıklar ve cezalardan çektiği kadar… Bordo-mavili oyuncular geride kalan 26 haftada toplam toplam 101 maç kaçırdı. Şu anda kadroda yer alan isimler 84 maç, ilk yarıda kadroda olup şu anda kadroda yer almayanlar ise 21 karşılaşma kaçırdı.

Trabzonspor bu sezon hiçbir şeyden çekmedi, sakatlıklar ve cezalardan çektiği kadar… Bordo-mavili oyuncular geride kalan 26 haftada toplam toplam 101 maç kaçırdı. Şu anda kadroda yer alan isimler 84 maç, ilk yarıda kadroda olup şu anda kadroda yer almayanlar ise 21 karşılaşma kaçırdı.

A.Ömür 20 maç sakatlık
Ahmet Canbaz 14 maç sakatlık
Yusuf Sarı ve Ekuban 11 maç sakatlık
K.Ahmet 6 maç sakatlık
Hosseini 5 maç sakatlık
Arda 4 maç sakatlık,
Parmak 2 maç sakatlık, 2 maç cezalı
Novak, Pereira, Kerem 3 maç sakatlık
Erce, Manoel 2 maç sakatlık, Sosa 1 maç sakatlık 1 maç cezalı
Da Costa, Abdürrahim, Doğan 1'er maç sakatlık
Uğrucan Çakır, Campi, Guilherme 1'er maç cezalı.

İŞTE O LİSTE

Fırtına'da ilk yarıda Onazi 13 maç, Sturridge 7, İvanildo ise 3 maç sakatlık yüzünden kaçırdı. Obi Mikel ise 4 maçta sakatlık, 1 maçta ise sarı kart cezalısı olduğu için oynayamadı.

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