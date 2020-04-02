Sakatlık kabusu yaşandı

Trabzonspor bu sezon hiçbir şeyden çekmedi, sakatlıklar ve cezalardan çektiği kadar… Bordo-mavili oyuncular geride kalan 26 haftada toplam toplam 101 maç kaçırdı. Şu anda kadroda yer alan isimler 84 maç, ilk yarıda kadroda olup şu anda kadroda yer almayanlar ise 21 karşılaşma kaçırdı.

Trabzonspor bu sezon hiçbir şeyden çekmedi, sakatlıklar ve cezalardan çektiği kadar… Bordo-mavili oyuncular geride kalan 26 haftada toplam toplam 101 maç kaçırdı. Şu anda kadroda yer alan isimler 84 maç, ilk yarıda kadroda olup şu anda kadroda yer almayanlar ise 21 karşılaşma kaçırdı.



A.Ömür 20 maç sakatlık

Ahmet Canbaz 14 maç sakatlık

Yusuf Sarı ve Ekuban 11 maç sakatlık

K.Ahmet 6 maç sakatlık

Hosseini 5 maç sakatlık

Arda 4 maç sakatlık,

Parmak 2 maç sakatlık, 2 maç cezalı

Novak, Pereira, Kerem 3 maç sakatlık

Erce, Manoel 2 maç sakatlık, Sosa 1 maç sakatlık 1 maç cezalı

Da Costa, Abdürrahim, Doğan 1'er maç sakatlık

Uğrucan Çakır, Campi, Guilherme 1'er maç cezalı.

İŞTE O LİSTE

Fırtına'da ilk yarıda Onazi 13 maç, Sturridge 7, İvanildo ise 3 maç sakatlık yüzünden kaçırdı. Obi Mikel ise 4 maçta sakatlık, 1 maçta ise sarı kart cezalısı olduğu için oynayamadı.

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