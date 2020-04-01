01 Nisan 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu

Trabzonsporlu yıldız ameliyat oldu!
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

ekiplerinden 'un ara döneminde 'den transfer olan Senegalli orta saha oyuncusu , sol dizinden ameliyat oldu.

Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı 'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi. 'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün 'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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