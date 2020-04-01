Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin oynanıp oynanmayacağıyla ilgili, "UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız" dedi. Ağaoğlu ayrıca Sosa ve Novak ile yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiğini söylerken, oyuncuların maaşlarında indirime gidip gidilmeyeceğiyle ilgili, "Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık." ifadelerini kullandı.