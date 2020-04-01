01 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Şampiyonluğa odaklandım

Şampiyonluğa odaklandım
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

'un ve Süper Lig'in kralı Alexander Sörloth, transfer kulaklarını tıkadı. Ligde 19 gole imza atan, bu sezon ise şimdiye kadar 28 gol ve 8 asistlik bir performans ortaya koyan Sörloth'un adı birçok Avrupa devi ile anılmaya başlamıştı.

'un ve Süper Lig'in kralı Alexander Sörloth, transfer kulaklarını tıkadı. Ligde 19 gole imza atan, bu sezon ise şimdiye kadar 28 gol ve 8 asistlik bir performans ortaya koyan Sörloth'un adı birçok Avrupa devi ile anılmaya başlamıştı. Şu anda sadece işine odaklandığını ve anı yaşadığını söyleyen süper golcü, "Kulübümle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyum. Şampiyonluktan başka bir düşüncem yok. Ligde gol kralı olmak gibi hedefler de şampiyonluktan sonra gelir" dedi. Sörloth, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalırken, çalışmalarını da aksatmadan devam ettiriyor. Norveçli yıldız her gün koşarak ve pedal çevirerek formunu koruyor.
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