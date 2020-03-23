23 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor yenilgiyi unuttu!

Trabzonspor yenilgiyi unuttu!
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

, bu sezon 11 maçla 'den en uzun süreli yenilgi yüzü göremeyen takım oldu. Bordo-mavilileri, 10 maçla takip etti.

Corona virüsü nedeniyle 'e verilen arada , bu sezon oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. 11 maçlık yenilmezlik serisini elinde bulunduran bordo-mavilileri 10 maçlık seri ile takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 8 maçtır yenilgi yüzü göremeyen bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lık skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer oynadığı 11 maçta yenilmedi. Bu maçlarda Trabzonspor, 8 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Bu tablo ile bordo-mavililer Süper Lig'de bu sezon en uzun süre yenilmezlik serisi yakalayan takım olma unvanının sahibi oldu.

Trabzonspor'u takip eden Galatasaray ise 21 Aralık 2019 'da deplasmanda 'ye 2-1 mağlup olmuştu. Bu maçın ardında 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-kırmızılılar 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray'ı ise 8 maçlık seri ile Antalyaspor takip etti. Söz konusu seride kırmızı-beyazlılar 4 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

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Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Demir Grup Sivasspor, evinde 13 maçtır yenilgi göremeyerek bu alanda zirveye kuruldu. Kırmızı-beyazlı ekibi 12 maçlık seri ile , 8 maç ile Galatasaray takip etti.

Dış sahada oynanan maçlarda da Trabzonspor 9 maçlık yenilmezlik serisi ile en uzun süre dış sahada yenilmeyen takım oldu. Bordo-mavilileri 4'er maç ile , Galatasaray, Antalyaspor ve Medipol Başakşehir takip etti.

Yıldız isim Trabzonspor'u sordu! haberin devamı

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