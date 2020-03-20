20 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sturridge ile Mikel ayrıldı

Sturridge ile Mikel ayrıldı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

Takımdan gönderilen Sturridge 10 milyon euro ve ise 1.5 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti.

Takımdan gönderilen Sturridge 10 milyon euro ve ise 1.5 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti. Bu iki isimden sonra piyasa toplam değeri 90 milyondan 78.5 milyon euro'ya indi. Fırtına, 101 milyon euro ile zirvede olan Galatasaray ve 81.5 milyon euro ile 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin ardından üçüncü en değerli takım.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Devlet ne derse ona uyarız "Devlet ne derse ona uyarız"
Dış sahanın da kralı Dış sahanın da kralı
Bileği bükülmüyor Bileği bükülmüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör