20 Mart 2020, Cuma
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Sturridge ile Mikel ayrıldı
Takımdan gönderilen Sturridge 10 milyon euro ve Obi Mikel ise 1.5 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti.
Takımdan gönderilen Sturridge 10 milyon euro ve Obi Mikel ise 1.5 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti. Bu iki isimden sonra piyasa toplam değeri 90 milyondan 78.5 milyon euro'ya indi. Fırtına, 101 milyon euro ile zirvede olan Galatasaray ve 81.5 milyon euro ile 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin ardından üçüncü en değerli takım.
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