20 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Bileği bükülmüyor

Bileği bükülmüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

 Lig'de 11 maçlık namağlup serisi yakalayan bordo- mavililer, son yenilgisini sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında 2-1'lik sonuçla almıştı.

Lig'de 11 maçlık namağlup serisi yakalayan bordo- mavililer, son yenilgisini sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında 2-1'lik sonuçla almıştı. 16 Aralık 2019'da rakibine mağlup olan bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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