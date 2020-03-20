20 Mart 2020, Cuma
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Bileği bükülmüyor
Süper Lig'de 11 maçlık namağlup serisi yakalayan bordo- mavililer, son yenilgisini sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında 2-1'lik sonuçla almıştı.
Süper Lig'de 11 maçlık namağlup serisi yakalayan bordo- mavililer, son yenilgisini sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında 2-1'lik sonuçla almıştı. 16 Aralık 2019'da rakibine mağlup olan bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
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