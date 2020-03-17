17 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

PFDK'den Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'a para cezası

PFDK'den Trabzonspor ve Malatyaspor'a para cezası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020

(TFF) (), Trabzonspor ile BtcTurk 'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de iki takım arasında oynanan erteleme maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, bu eylemin aynı sezonda misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı, Trabzonspor'a 140 bin lira para cezasının verildiği belirtildi.

BtcTurk 'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 24 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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