17 Mart 2020, Salı
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PFDK'den Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'a para cezası
Giriş Tarihi: 17.03.2020
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de iki takım arasında oynanan erteleme maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, bu eylemin aynı sezonda misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı, Trabzonspor'a 140 bin lira para cezasının verildiği belirtildi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 24 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.
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