14 Mart 2020, Cumartesi
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Uğurcan Çakır iddialı
Giriş Tarihi: 14.03.2020
Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
Genç eldiven "Ligdeki en kritik maçlarımızdan birini oynayacağız. Belki tribünde seyircimiz olmayacak ama onlara 3 puan hediye etmek istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bu maçı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
SİHİRBAZ HAZIR
Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı mücadelede en güvenilen isimlerin başında geliyor. Şimdiden 10 gole ulaşan Karadeniz ekibinin yıldızı Başakşehir'i yeneceklerini söyledi. Başarılı kanat oyuncusu "Bir hedefimiz var. Bunu başarmak için de sahamızda 3 puanı almalıyız" dedi.
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