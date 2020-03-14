14 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır iddialı

Uğurcan Çakır iddialı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2020

 ekibinin kalecisi , 'in 27. haftasında oynayacakları Medipol mücadelesi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Genç eldiven "Ligdeki en kritik maçlarımızdan birini oynayacağız. Belki tribünde seyircimiz olmayacak ama onlara 3 puan hediye etmek istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bu maçı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SİHİRBAZ HAZIR

Anthony Nwakaeme, 'un ile oynayacağı mücadelede en güvenilen isimlerin başında geliyor. Şimdiden 10 gole ulaşan ekibinin yıldızı 'i yeneceklerini söyledi. Başarılı kanat oyuncusu "Bir hedefimiz var. Bunu başarmak için de sahamızda 3 puanı almalıyız" dedi.

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