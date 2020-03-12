12 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sosa resitali

Trabzonspor'da Sosa resitali
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u Novak, ve Nwakaeme ile yıkan , liderliğe yükseldi. Bir gol atan bir de asist yapan Sosa şov yaptı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile çıkışa geçen , 19. haftanın erteleme maçında dün Yeni 'yı 3-1 yenerek 'de liderliğe yükseldi. Dün maçın yıldızı tartışmasız kaptan 'ydı. Novak'a muhteşem bir asist yapan 34 yaşındaki maestro, Messi'yi bile kıskandıracak güzellikte bir frikik golü attı ve geceye damgasını vuran isim oldu. Malatya, ile umutlansa da 'Bay Beyin' Nwakaeme farkı yeniden ikiye çıkararak rakibin direncini kırdı. Sosa 9'uncu frikik golü ile zirvede.

SOSA: DAHA YOLUMUZ UZUN

Sosa maç sonrası şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz 2 puandan sonra bu maç çok önemliydi. sınavı öncesi galip geldiğimiz için mutluyuz. Abdülkadir Ömür'ün dönmesi bizi ayrıca mutlu etti. Kendisi maç öncesi soyunma odasında bir konuşma yaptı ve 'Ben de size yardımcı olmak istiyorum. Artık geldim ve buradayım' dedi. Şampiyonluk için konuşmak şu an için doğru değil. Sonuçta daha uzun bir yolumuz var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ve sonucu göreceğiz."

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