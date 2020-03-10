10 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un kadrosu belli oldu! Hosseini ve Pereira...

Trabzonspor'un kadrosu belli oldu! Hosseini ve Pereira...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

'un yarın BtcTurk ile yapacağı 'in 19. hafta erteleme maçının kadrosu açıklandı. Bordo-mavili takımın kadrosuna ertelemeden sonra transfer edilen Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ve Kamil yer almadı.

Sakatlıkları geçen Joao Pereira ve Majid Hosseini ise maç kadrosuna dahil edildi. Hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Malatya'ya giden bordo-mavili takımın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, , Atakan Gündüz, , Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, , Badou Ndiaye, , Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet

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