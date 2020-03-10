10 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavililerin neşeli oldukları öğrenildi.

'in 19. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına yönelik yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 14.30'da 'ya hareket etti. Burada müsabaka öncesi kampa girecek olan bordo-mavili kafilede 21 futbolcu yer aldı. Tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de kafilede yer alan isimler oldu.

Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecek olmaları nedeniyle kadroda yer almadılar.

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