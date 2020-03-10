10 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Yeni Malatyaspor deplasmanında!

Trabzonspor Malatya deplasmanında!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

, 'de 19. haftanın erteleme maçında yarın deplasmanda 'a konuk olacak. Ligde 49 puan ve averajla 2. sırada bulunan ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

ekibinde, Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor.

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu! Gerekçe...

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

'un, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da beraberlik aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.

SÖRLOTH'UN GOL SUSKUNLUĞU

Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak. ve FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.

Trabzonspor'dan sert açıklama! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu! Gerekçe... Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu! Gerekçe...
Trabzonspor'dan sert açıklama! Zekeriya Alp istifa etmelidir! Trabzonspor'dan sert açıklama! "Zekeriya Alp istifa etmelidir!"
Yerel basın tek görüşte birleşti! Operasyon çekiyorlar Yerel basın tek görüşte birleşti! "Operasyon çekiyorlar"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör