04 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Goran Sörloth: Gerçekten inanılmaz

Böyle özetledi: Gerçekten inanılmaz!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020

'in 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun başında Premier Lig ekiplerinden 'tan kiralanan 'da fark yaratmaya devam ediyor... Başarılı oyuncunun babası , Kuzey'in Kralı lakaplı oğlu hakkında Norveç basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'un sezon başında İngiliz ekibi 'tan kiraladığı , Bordo-Mavili takım ile başarılı bir sezon geçiriyor. Norveçli golcünün babası , Norveç basınına oğlu ve Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Baba Sörloth Trabzonspor için; "Trabzonspor harika bir takım. Etrafında her zaman onu bulmak için çabalayan takım arkadaşları var. Birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar" dedi.

"ŞİMDİ YAPTIKLARI İNANILMAZ"

Baba Sörloth oğlu için; "Zor zamanlar geçirdiği oldu ama bununla başa çıkmayı öğrendi. Premier Lig'deki zor günlerden sonra, Türkiye'de yaptığı iş inanılmaz" dedi.

Alexander Sörloth, şu anda Gol Krallığı'nda zirvede yer alıyor. Norveçli golcü, bu sezon Bordo-Mavili forma ile çıktığı 23 Süper Lig maçında 19 gol ve 6 asist kaydetti.

''İlk hedefim takımın kazanması'' haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Gaziantep hazırlıklarına başladı Trabzonspor Gaziantep hazırlıklarına başladı
Kusursuz oynadı "Kusursuz oynadı"
İnsanın içinden futbol konuşmak gelmiyor "İnsanın içinden futbol konuşmak gelmiyor "
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör