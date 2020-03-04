Goran Sörloth: Gerçekten inanılmaz
Süper Lig'in 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kiralanan Alexander Sörloth Trabzonspor'da fark yaratmaya devam ediyor... Başarılı oyuncunun babası Goran Sörloth, Kuzey'in Kralı lakaplı oğlu hakkında Norveç basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, Bordo-Mavili takım ile başarılı bir sezon geçiriyor. Norveçli golcünün babası Goran Sörloth, Norveç basınına oğlu ve Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Baba Sörloth Trabzonspor için; "Trabzonspor harika bir takım. Etrafında her zaman onu bulmak için çabalayan takım arkadaşları var. Birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar" dedi.
"ŞİMDİ YAPTIKLARI İNANILMAZ"
Baba Sörloth oğlu için; "Zor zamanlar geçirdiği oldu ama bununla başa çıkmayı öğrendi. Premier Lig'deki zor günlerden sonra, Türkiye'de yaptığı iş inanılmaz" dedi.
Alexander Sörloth, şu anda Süper Lig Gol Krallığı'nda zirvede yer alıyor. Norveçli golcü, bu sezon Bordo-Mavili forma ile çıktığı 23 Süper Lig maçında 19 gol ve 6 asist kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...