03 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Finali istiyoruz

Finali istiyoruz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Fırtına’da teknik direktör Çimşir iddialı konuştu. Genç hoca “F.Bahçe’ye karşı ilk maçta avantajı yakalamamız gerek” dedi.

Trabzonspor'da gözler tamamen 'na çevrilmiş durumda. Ligde uzun yıllar sonra şampiyonluğa koşan Fırtına, kupaya da aynı önemi veriyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşısına as kadrosuyla çıkacak. 40 yaşındaki çalıştırıcı "Fenerbahçe maçında rakibimizin neler yapabileceğini bilerek, kendi oyunumuzu da daha iyi hale getirerek oynayacağız. Tabii ki sahamızdaki ilk maçtan avantajlı skorla ayrılmayı hedefliyoruz. Adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bunun için vereceğimiz mücadeleyi, iştahımızı herkes net şekilde sahada görecek" ifadelerini kullandı.
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