01 Mart 2020, Pazar
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Maestro Sosa
Giriş Tarihi: 01.03.2020
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, dün yine işbaşındaydı. Bordo-mavilileri ayakta tutan yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistle de futbolunu taçlandırdı.
Oynadığı futbolla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan Jose Sosa, dün akşam da üstüne düşeni yaptı. Çaykur Rizespor'a karşı oyunun iki yönünü de kullanan Trabzonspor'un yıldızı, performansıyla tam puan aldı. Sahada basmadık yer bırakmayan, savunmadan top alan, hücum organizasyonlarında da kilit rol oynayan Tangocu, iyi futbolunu 1 gol ve 1 asistle de taçlandırdı. Maçın ardından da kısa bir konuşma yapan Sosa, "Tek amacım Trabzonspor'un hedeflediği başarıya katkı sağlamak. Bunun için elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.
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