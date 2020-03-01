01 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Maestro Sosa

Maestro Sosa
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2020

'un Arjantinli yıldızı , dün yine işbaşındaydı. Bordo-mavilileri ayakta tutan yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistle de futbolunu taçlandırdı.

Oynadığı futbolla 'in öne çıkan isimlerinden olan , dün akşam da üstüne düşeni yaptı. 'a karşı oyunun iki yönünü de kullanan 'un yıldızı, performansıyla tam puan aldı. Sahada basmadık yer bırakmayan, savunmadan top alan, hücum organizasyonlarında da kilit rol oynayan Tangocu, iyi futbolunu 1 gol ve 1 asistle de taçlandırdı. Maçın ardından da kısa bir konuşma yapan Sosa, "Tek amacım Trabzonspor'un hedeflediği başarıya katkı sağlamak. Bunun için elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.

Şota: Trabzonspor vazgeçmez haberin devamı

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