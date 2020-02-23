23 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Fırtına 3’te 3’ü kaçırdı

Fırtına 3’te 3’ü kaçırdı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Maça hızlı başlayan ve ilk yarıyı Sörloth'un golüyle 1-0 önde geçen , galip gelseydi 36 sezon sonra Beşiktaş'ı üst üste 3 maçta yenmiş olacaktı. Ancak bordo-mavililer bu fırsatı tepti. Karadeniz ekibi, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son iki karşılaşmayı 2-1 (geçen sezon ikinci yarıda) ve 4-1 galip tamamlamıştı.

, İstanbul'da Beşiktaş'a karşı üst üste 2. kez kaybetmedi. Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma da yine 2-2 berabere sonuçlanmıştı. O maçta Beşiktaş uzatma anlarında ile beraberliği sağlamıştı. Dün aynı şeyi Trabzon yaptı.

32. KEZ BERABERLİK
İki takım ligde 32. kez berabere kaldı. 11 Ekim 1973'te 2-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle başlayan rekabette iki dev dün 130. kez karşılaştı. Beşiktaş geride kalan karşılaşmalarda 53 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzon ise 45 kez kazandı. 179, bordo-mavililer 145 gol attı.

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