14 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor ilk kez Sörloth'suz mücadele edecek

Trabzonspor ilk kez Sörloth'suz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2020

Bu sezon 'un 'de oynadığı tüm müsabakalarda görev alan Alexander Sörloth, bordo-mavililerin sahasında konuk edeceği DG Sivasspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü DG Sivasspor'u konuk edecek olan 'da, golcü oyuncu Sörloth cezası nedeniyle ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyemeyecek. Golcü oyuncu Gençlerbirliği maçında rakibine yönelik şiddet hareketi nedeniyle (PDFK) tarafından, iki resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezasına çaptırılmıştı. İki maçlık cezasının ilkini Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çeken Norveçli oyuncu, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan DG Sivasspor maçında da forma giymeyerek cezasını tamamlamış olacak.

TRABZONSPOR ÖNEMLİ GOL SİLAHINDAN YOKSUN KALACAK

Süper Lig'de bu sezon 1 maç eksikle mücadele eden bordo-mavili takımın oynadığı 20 lig maçının tamamında forma giyen Sörloth, bin 720 dakika sahada kaldı. Söz konusu maçlarda ilk on birde sahaya çıkan Norveçli oyuncu 16 gol atıp, 6 da asist yapmıştı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 13'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği gollerle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında Papiss Cisse ile zirvede yer alıyor.

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TRABZONSPOR SÖRLOTH'ÜN GOL ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMEDİ

Bordo-mavili takım Sörloth'ün gol attığı maçları ise kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 41 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31'ini Norveçli futbolcunun skor ürettiği karşılaşmalarda elde etti.

SON 5 HAFTADA 7 GOL

Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında rakip kaleyi boş geçen Sörloth, Nwakaeme'nin attığı golün ise asistini yapmıştı. Ligde oynanan son 5 maçta 7 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, Konyaspor (1), Kayserispor (2), Kasımpaşa (3) ve Fenerbahçe (1) karşılaşmalarını boş geçmedi.

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