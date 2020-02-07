07 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Gençlerbirliği kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Gençlerbirliği kadrosu açıklandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da Ankara kafilesinder yer alan isimler belli oldu.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada 'un maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Majıd Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Serkan Asan, Badou Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Guilherme Marques, Daniel Sturridge, Anthony Nwakaeme, Yusuf Sarı, Bilal Başacıkoğlu, Alexander Sörloth

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