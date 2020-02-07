07 Şubat 2020, Cuma
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Trabzonspor'un Gençlerbirliği kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 07.02.2020
Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Ankara kafilesinder yer alan isimler belli oldu.
Bordo-mavililerin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Majıd Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Serkan Asan, Badou Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Guilherme Marques, Daniel Sturridge, Anthony Nwakaeme, Yusuf Sarı, Bilal Başacıkoğlu, Alexander Sörloth
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