Trabzonspor kupada BB Erzurumspor’u ağırlıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında ağırlayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor.
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında yarın sahasında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ligde son oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasının 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Campi'nin yerine Hosseini'ye, orta sahada Ndiaye'nin yerine Guilherme'ye, sol kanatta Ekuban'ın yerine cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye ve sağ kanatta da Yusuf'un yerine Sturridge'ye forma vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarınki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Erce- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth.
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz
CEZALI: Yok
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...