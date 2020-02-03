03 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor kupada BB Erzurumspor’u ağırlıyor

Trabzonspor Erzurumspor’u ağırlıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2020

, ilk maçında yarın sahasında ağırlayacağı karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor.

Bu sezon 'nı müzesine getirmeyi hedefleyen , ilk maçında yarın sahasında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi ile 'ın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ligde son oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasının 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Campi'nin yerine Hosseini'ye, orta sahada Ndiaye'nin yerine Guilherme'ye, sol kanatta Ekuban'ın yerine cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye ve sağ kanatta da Yusuf'un yerine Sturridge'ye forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarınki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Erce- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth.
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz
CEZALI: Yok

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